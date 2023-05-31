Военный эксперт рассказал об угрозе применения «грязной бомбы» Украиной Военный эксперт Дандыкин назвал реальной возможность использования Киевом «грязной бомбы»

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Действия Киева указывают на то, что Украина может готовить «грязную бомбу», считает военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что режим Зеленского пока не может выполнить обещаний, данных Западу и США, и потому переходит к террористическим методам.

Вполне возможно, что Украина может готовить «грязную бомбу». На это указывают их безбашенные действия. В ней сочетаются радиоактивные материалы с обычным взрывчатым веществом. Взрыв такой бомбы может привести к страшным последствиям, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что Украина активно использует дроны для нанесения ударов по мирным объектам, в том числе в Московском регионе. Специалист назвал это явным признаком «терроризма и бессилия».

Дандыкин высказал мнение о необходимости отбрасывать врага от приграничных российских территорий, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для этого, по его словам, нужно использовать авиацию и артиллерию.

Инициатива сейчас в наших руках, и я надеюсь, что скоро мы увидим большие успехи российской армии, — заключил эксперт.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры сейчас, то он рискует потерять 50% территории страны.