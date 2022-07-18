Военный эксперт оценил степень угрозы для России со стороны Великобритании Военный эксперт Сивков: Великобритания не несет серьезной военной угрозы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Великобритания не несет серьезной военной угрозы России, последняя защищена ядерным оружием от любого нападения, заявил военный эксперт Константин Сивков «ПолитЭксперту». В связи с этим не следует всерьез воспринимать агрессивные высказывания британских официальных лиц против РФ, считает он.

Россия защищена от любого нападения извне с помощью ядерных сил. <...> Великобритания специально нагнетает ситуацию вокруг украинского кризиса и столкновения с Россией. Лондон поступает таким образом для увеличения уровня напряженности вокруг отношений с РФ, — сказал Сивков.

Попытки «измотать Москву» подобными действиями он назвал безуспешными.

Накануне кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сообщила, что в случае избрания возглавит усилия Запада против России. Политика подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона будет продолжена, заверила она.

До этого начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигсон заявил, что Соединенное Королевство в любой момент должно быть готово к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. Он отметил, что это должно стать для всей Европы очень важным уроком по безопасности.