Sky News: Великобритания должна быть готова к войне с Россией Sky News: начальник штаба ВВС Великобритании Вигсон заявил, что страна должна быть готова к войне с Россией

Фото: Ray Tang/Xinhua/Global Look Press

Вооружённые силы Великобритании

Великобритания в любой момент должна быть готова к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. С таким заявлением выступил начальник штаба ВВС страны Майк Вигсон. Он отметил в интервью Sky News, что это должно стать для всей Европы очень важным уроком по безопасности.

Мы должны быть готовы к этому. И это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, — сказал Вигсон.

Он добавил, что опасается «некой российской угрозы для некоторых государств Европы». При этом ни подробностей, ни доказательств причин своих слов Вигсон не привёл.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что британские власти уже не в первый раз запугивают население своей страны якобы возможностью некой «войны» с Россией. Она добавила, что с такими заявлениями в последнее время всё чаще начали выступать видные британские чиновники.

Ранее британский парламентарий Том Тугендхат выступил с предложением выслать из станы всех россиян. По его словам, Лондону вовсе не нужна никакая перезагрузка отношений с Москвой.