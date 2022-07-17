Британский замминистра решила возглавить усилия Запада против России Кандидат в премьеры Британии Мордонт заявила, что продолжит политику Джонсона по России

Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Пенни Мордонт

Кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт заявила, что в случае избрания возглавит усилия Запада против России. Политика подавшего в отставку премьера Бориса Джонсона будет продолжена, отметила она в статье, опубликованной Telegraph.

Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада <...> и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы, — отмечается в её публикации.

Она добавила, что политика Джонсона будет не просто продолжена, сотрудничество с США, ЕС и другими партнерами будет «удвоено». Это позволит координировать военную поддержку Украины.

Мы изучим варианты расширения обучения личного состава вооружённых сил Украины в Великобритании и создадим целевую группу под руководством Королевского флота для управления связью и разминированием в жизненно важных стратегических водах Чёрного моря, — пообещала Мордонт.

Также будут усилены информационные операции на Украине, чтобы Киев мог противостоять дезинформации Москвы, уточнила кандидат в премьеры. При этом она уверяет, что Британия «не стремилась к конфронтации с Россией».

Ранее стало известно, что начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигсон заявил: Соединённое Королевство в любой момент должно быть готово к военному столкновению с Россией в воздушном пространстве. Он отметил, что это должно стать для всей Европы очень важным уроком по безопасности.