Военный эксперт объяснил, почему Киеву не поставляют современное оружие Военный эксперт Подопригора объяснил, почему Киеву не поставляют современное оружие

Фото ABACA/Global Look Press

Западные партнеры Украины не поставляют в страну современное вооружение, ограничиваясь устаревшими беспилотниками Bayraktar и ПЗРК Stinger, из-за боязни, что уникальные технологии попадут в руки российской армии, считает военный эксперт Борис Подопригора. По его мнению, такой прецедент поставит крест на многолетних исследованиях западных конструкторов, пишет «ПолитЭксперт».

США, ЕС и Великобритания прекрасно понимают, что свою уникальную технологию создания определенного нового оружия им потерять бы не хотелось. Если в руки российских военных попадет даже десяток «Джавелинов», ими никого не удивишь. Более серьезное оружие, которое готовится на день икс, на Украину не придет, — уточнил Подопригора.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания уже несут огромные потери от поставок собственного вооружения на Украину, так как это оружие попадает в руки Народной милиции ЛДНР и усиливает эффективность республиканских солдат.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны с начала военной операции сбили около 90 ударных беспилотников Bayraktar. Эти турецкие дроны становятся простой целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3», потому что обладают крайне низкой маневренностью и относительно крупным размером.