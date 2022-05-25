Названо число уничтоженных на Украине «Байрактаров» за время спецоперации РИА Новости: российские системы ПВО с начала спецоперации на Украине сбили около 90 «Байрактаров»

Беспилотник «Байрактар» / Фото armyinform

Российские средства противовоздушной обороны с начала военной операции сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, эти турецкие дроны становятся простой целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3», потому что обладают крайне низкой маневренностью и относительно крупным размером. Кроме того, эти беспилотники имеют одноканальный прицельно-навигационный комплекс и за один заход могут атаковать только одну цель.

Средствами ПВО ВС РФ уничтожены около 90 ударных дронов «Байрактар» производства Турции. Это не считая уничтоженных в ангарах на земле высокоточными крылатами ракетами, — сказал собеседник агентства.

До начала спецоперации турецкая сторона отправила Украине около 50 беспилотников «Байрактар». В начале марта в Киеве сообщали о получении новых партий турецких дронов.

«Байрактар ТБ2» — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска. Она имеет длину 6,50 м и размах крыльев 12 м, может находиться в воздухе более 24 часов и развивает максимальную скорость около 220 км. Беспилотник может нести четыре управляемых боеприпаса на внешней подвеске, в том числе корректируемые авиабомбы и противотанковые ракеты.

19 мая в Минобороны России заявили, что в воздушном пространстве Харьковской и Херсонской областей сбили 15 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2».