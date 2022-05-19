Воздушно-космические силы России (ВКС) уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области, а также дивизион ЗРК «Бук-М1» близ Славяногорска в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. Также за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в воздушном пространстве Харьковской и Херсонской областей сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БПЛА «Байрактар-ТБ2».
Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки с «Азовстали» сдался в плен 771 военный нацподразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.