Российские военные уничтожили украинский дивизион С-300 Минобороны: ВКС РФ уничтожили высокоточными ракетами украинский дивизион С-300 в Николаевской области

Фото Министерство обороны РФ/РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области, а также дивизион ЗРК «Бук-М1» близ Славяногорска в ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ. Также за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в воздушном пространстве Харьковской и Херсонской областей сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один БПЛА «Байрактар-ТБ2».

Также в Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки с «Азовстали» сдался в плен 771 военный нацподразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались в общей сложности 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.