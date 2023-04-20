Военный эксперт дал объяснение яркой вспышке над Киевом Эксперт Леонков: причиной вспышки над Киевом был метеорит

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Объект, который вечером 19 апреля видели над Киевом, мог быть метеоритом из метеорного потока Лириды, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что дата максимальной активности этого потока приходится на период с 18 по 22 апреля.

Это метеорит. Скорее всего, из метеорного потока Лириды — один метеор стал метеоритом. Дата максимальной активности этого потока как раз приходится на период 18–22 апреля, — сообщил Леонков.

Ранее в администрации Киевской области сообщили, что яркая вспышка в небе над Киевом стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Там также пояснили, что воздушная тревога была объявлена ради того, чтобы избежать жертв.

В NASA опровергли сообщения украинских властей о падении американского спутника в районе Киева. По информации космического агентства, объект все еще остается на орбите Земли.

Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом. В столице и области была объявлена воздушная тревога. Также о взрывах, прозвучавших над Киевом до включения сигналов воздушной тревоги, сообщил еще ряд украинских СМИ.