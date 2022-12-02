Военные из США поменяли уровень присутствия в Литве на боевой США меняют характер военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил США, дислоцированные в Литве, меняют уровень военного присутствия со сдерживания на боевой, заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис. По словам генерал-лейтенанта, теперь на территории республики дислоцируются те американские подразделения, которые обеспечены бронетехникой.

Если до сих пор в Литве американские военные находились с задачами ознакомления с обстановкой, проведения совместных учений, то теперь дислоцируются такие подразделения, которые обеспечены техникой для немедленного ведения боевых действий, — заявил Рупшис в эфире радио LRT.

По словам командующего, подобные ротационные перестановки обусловлены изменением ситуации в сфере безопасности страны. Рупшис подчеркнул, что военные ВС Литвы производят постоянный мониторинг ситуации в республике.

Она с учетом оценки военных угроз, оценки вероятного противника является реакцией на ситуацию. Средства сдерживания демонстрировали, что американское присутствие тактически может видоизмениться, что сейчас и сделано, — добавил Рупшис.

На текущий момент в Литве дислоцирован ротационный батальон армии США, в составе которого находятся около 500 солдат и офицеров, сообщает ТАСС. Вместе с личным составом в Литву перебросили 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A6 Paladin, танки M1A2 Abrams, БМП Bradley, бронетранспортеры M1068A3, армейские грузовики и вездеходы.

В октябре военно-воздушные силы НАТО совместно с литовской армией провели военные учения в районе Куршской косы недалеко от Калининградской области. В ходе маневров специалисты отработали совместные действия по координации ведения огня с воздуха.