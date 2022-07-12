Военкор рассказал о возвращении в РФ пленных летчиков, подвергнутых пыткам Военкор Коц рассказал о возвращении в РФ пленных летчиков, подвергнутых пыткам

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В Россию вернулись два летчика, которых захватили ВСУ в рамках спецоперации на Украине, над военными жестоко издевались в плену, рассказал военный обозреватель Александр Коц. Он уточнил, что российские пилоты находились в плену с марта. По его словам, которые приводит ИА SM-News, к пленным летчикам украинцы относятся с особой жестокостью.

Среди тех, кто вернулся к родным, были два лётчика, которые в плену находились с марта месяца. По рассказам ранее вызволенных наших бойцов мы знаем, что к лётчикам там относятся особо жестоко. Они подвергаются самым жёстким издевательствам, находясь вне воли. И вот эти два человека вернулись. Какая разница, на кого мы их поменяли? — высказался Коц.

Ранее журналист NEWS.ru побывал во взятых под контроль ВС РФ населённых пунктах ДНР и выслушал рассказы местных о том, что происходило в их родных деревнях и сёлах до прихода российской армии. Издание выяснило, какие пытки применяли сотрудники ВСУ и «азовцы» к мирным жителям, как расправлялись с людьми в «тайной тюрьме» аэропорта Мариуполя и почему водители на территории республики пока не пристёгиваются ремнями безопасности.