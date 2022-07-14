Военкор Пегов: войска ЛНР взяли Стряповку

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военный корреспондент Семён Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что силы ЛНР взяли под контроль село Стряповка, которое находится в трех километрах от Соледара. Он отметил, что солдаты ВСУ отступили, оставив после себя отряды необученной теробороны.

Союзные силы успешно развивают наступление на Соледар. 6-ой полк НМ ЛНР занял село Стряповка, которое находится уже в 3-х километрах от города, — написал Пегов.

Он также опубликовал видео с комментариями бойцов 6-го полка, которые уточнили, что в самом Соледаре наступление еще не идет, а силы ВСУ «ведут по Стряповке полномасштабный огонь». Кроме того, по информации союзных сил, украинские военные с вертолетов поджигают поля с зерном, а на направлении действуют польские и американские наемники.

13 июля стало известно, что союзные войска ЛНР и России вошли на окраины Соледара, о чем заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев. Он отметил, что в ближайшие несколько дней город может перейти под контроль ЛНР.

В конце мая бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал NEWS.ru, что Соледар может стать существенной проблемой для ВС России. По его словам, в Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений и штурм его по этой причине может затянуться.