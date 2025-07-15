Стало известно, какое сражение станет решающим во взятии Россией ДНР

Вооруженные силы России смогут установить контроль над всей территорией ДНР после взятия агломерации Краматорск — Славянск, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, 98% ЛНР контролируются РФ, однако последние 2% крайне важны.

У нас впереди самый мощный укрепленный регион — это агломерация Краматорск — Славянск. Это фактически один город-завод с капитальными строениями, который просто так не взять. Я думаю, что битва за Краматорск и Славянск будет идти еще труднее, чем за «Азовсталь». Вот тогда, когда мы возьмем Славянск и Краматорск, вот тогда мы выйдем на административные границы Донецкой Народной Республики. Луганскую на 98% мы освободили, но эти 2% стоят еще дорого. Работы очень-очень много, — сказал Баранец.