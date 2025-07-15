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15 июля 2025 в 12:55

Стало известно, какое сражение станет решающим во взятии Россией ДНР

Баранец: после битвы за Краматорск и Славянск ВС России возьмут всю ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России смогут установить контроль над всей территорией ДНР после взятия агломерации Краматорск — Славянск, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, 98% ЛНР контролируются РФ, однако последние 2% крайне важны.

У нас впереди самый мощный укрепленный регион — это агломерация Краматорск — Славянск. Это фактически один город-завод с капитальными строениями, который просто так не взять. Я думаю, что битва за Краматорск и Славянск будет идти еще труднее, чем за «Азовсталь». Вот тогда, когда мы возьмем Славянск и Краматорск, вот тогда мы выйдем на административные границы Донецкой Народной Республики. Луганскую на 98% мы освободили, но эти 2% стоят еще дорого. Работы очень-очень много, — сказал Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России могут взять ДНР под полный контроль ранней осенью. По его словам, летние боевые действия станут решающим фактором для взятия этого региона.

СВО
ЛНР
ДНР
Краматорск
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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