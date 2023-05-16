Военэксперт раскрыл причину отсутствия поставок F-16 и Abrams на Украину Военэксперт Литовкин: уничтожение американских танков Abrams в зоне СВО будет их антирекламой

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Уничтожение танков Abrams и истребителей F-16 в зоне проведения спецоперации на Украине станет антирекламой американской боевой техники, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Именно с этим он связывает тот факт, что США не хотят поставлять истребители и танки Киеву.

Они понимают, что это будет антиреклама их боевой техники, которую Россия будет уничтожать. То, что в других странах уничтожают те же Abrams, — это ошибка, а вот если Россия системно и регулярно уничтожает, то для военно-промышленных корпораций это смертельный удар, — заявил Литовкин.

Ранее он заявил, что американский ЗРК Patriot, используемый ВСУ, не способен противостоять целям, летящим ниже 100 метров, в том числе беспилотникам. Он также добавил, что комплекс не может бороться и со сверхзвуковыми ракетами.

16 мая представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские военные удaром гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot. Литовкин пояснял, что для ВСУ потеря даже одного комплекса Patriot на сегодняшний день является критичной.