27 августа 2025 в 15:06

Военэксперт ответил, изменит ли полосатый МиГ-29 из Словакии положение ВСУ

Военэксперт Дандыкин: полученный от Словакии полосатый МиГ-29 не поможет ВСУ

МиГ-29 МиГ-29 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переданный Украине из Словакии полосатый МиГ-29UBS не поможет ВСУ на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, американский истребитель четвертого поколения F-16 и французский Mirage не изменили позиции украинской армии.

И словаки отдавали МиГ-29 Украине, и поляки. Один МиГ-29 не поможет ВСУ. F-16 и Mirage не помогли. В Киеве с головой не все в порядке, им ничего не поможет. Это еще один экземпляр МиГ-29, чтобы его сбить. Собирают остатки, что можно взять. За три с половиной года все выгребли, где только не берут, — сказал Дандыкин.

Ранее появились кадры переданного Украине из Словакии полосатого МиГ-29UBS. Истребитель покрашен в бежево-коричневые тона с темными полосами. Словакия передала ВСУ 13 истребителей МиГ-29 в начале 2023 года.

До этого стало известно, что летчик МиГ-29 Сергей Бондарь, разбившийся на Украине в ночь на 23 августа, служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как «призраки Киева». Пилот занимал должность замкомандира эскадрильи.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
