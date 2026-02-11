Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 14:38

Военэксперт нашел несостыковки в описании украинской лазерной системы ПВО

Военэксперт Сивков: лазерная система ПВО не может быть маленькой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лазерная система противовоздушной обороны не может быть маленькой, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал новость о создании Украиной соответствующего оружия, которое назвали компактным и дешевым. По его словам, небольшие размеры указывают на незначительную мощность установки.

Если речь идет о лазерной системе, которая предполагает уничтожение БПЛА в воздухе, то у нее должна быть надлежащая энергетика и достаточная мощность. Это означает, что она не будет маленькой. Как минимум, она будет размером с грузовик, который должен иметь свою электростанцию или быть подключенным к мощному источнику энергии. Заряд аккумулятора также играет важную роль, поскольку аккумуляторы должны обеспечивать питание. Если же это система, которая просто слепит и выводит из строя оптико-электронные средства наблюдения, то в этом нет ничего особенного, — высказался Сивков.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать дальность действия системы. По словам Сивкова, если она составляет один-полтора километра, то потребуются незначительные мощности, и зона прикрытия будет небольшой. Однако, указал военный эксперт, если расстояние достигает 10–15 км, то потребуются значительные энергетические затраты из-за сильного рассеивания луча.

В принципе, в этом нет ничего хитрого. Существуют промышленные лазеры, способные прожигать дырки в металле. Используя его в качестве основы, можно создать что-то новое без особых проблем. Поэтому я не вижу в этом ничего выдающегося. Тем более что Штаты могли помочь Украине в этом процессе — у них есть своя лазерная система оружия, установленная на американском корабле управления Mount Whitney, предназначенная для испытаний. Эта система может уничтожать беспилотные самолеты или ракеты на небольших расстояниях, в пределах нескольких километров, — резюмировал Сивков.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что новейший российский сверхзвуковой истребитель Су-75 Checkmate («Шах и мат») способен вытеснить американский F-35 с мирового рынка. По его словам, технические характеристики обоих самолетов сопоставимы, но стоимость разработки F-35 намного выше.

