Во Львове военкомы выкинули на улицу мобилизованного с эпилепсией Во Львове сотрудники ТЦК выставили на улицу мужчину во время приступа эпилепсии

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

В украинском Львове у мужчины начался приступ эпилепсии в военкомате, сообщило издание «Страна.ua». Сотрудники ТЦК выбросили мобилизованного на улицу.

По данным авторов издания, вначале мобилизованного мужчину привели в военкомат, несмотря на то что он страдает эпилепсией. Однако, когда у него случился приступ, сотрудники ТЦК решили выбросить его из здания на улицу. Мужчине оказали помощь прохожие, позже его увезла скорая. Впоследствии мобилизованного пришлось госпитализировать.

Позднее авторы уточнили, что в ТЦК Львова опровергли подобное обращение с человеком. По словам сотрудников, мужчина потерял сознание после того, как сам вышел из здания, а военкомы вызвали ему скорую.

Ранее сдавшийся в плен российским военным стрелок ВСУ Николай Хавтура рассказал, что в Вооруженные силы Украины мобилизуют людей с хроническими заболеваниями, в том числе с эпилепсией. Сам он попал в армию, несмотря на наличие у него «белого билета», сотрудники ТЦК взяли его прямо с улицы.

Также сообщалось, что украинские военные расстреляли сослуживца с эпилепсией, чтобы он не мешал на поле боя. Как рассказал пленный штурмовик ВСУ Сергей Золочевский, это произошло в 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ. Военным была поставлена задача пойти на штурм, а у больного случился припадок во время угрозы атаки дронов. Из-за этого сослуживцы решили застрелить бойца.