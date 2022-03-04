Во Франции задержали три российских судна и яхту

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о задержании во Франции трёх российских судов и яхты. По его словам, сейчас французские территориальные воды для российских судов схожи с территориальными водами Сомали, так как они задерживаются без всяких объяснений. Подобные меры связаны с санкциями США и ЕС против российских бизнесменов и их имущества в Европе.

Потом проходят обыски, в обысках ничего не находят. И всё передаётся в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-то решения, никто, естественно, предсказать не может, — сказал Мешков.

Ранее журнал Forbes сообщил, что власти ФРГ конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.