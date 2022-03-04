Во Франции задержали три российских судна и яхту

Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о задержании во Франции трёх российских судов и яхты. По его словам, сейчас французские территориальные воды для российских судов схожи с территориальными водами Сомали, так как они задерживаются без всяких объяснений. Подобные меры связаны с санкциями США и ЕС против российских бизнесменов и их имущества в Европе.
Потом проходят обыски, в обысках ничего не находят. И всё передаётся в судебные органы. И когда судебные органы примут какие-то решения, никто, естественно, предсказать не может, — сказал Мешков.
Ранее журнал Forbes сообщил, что власти ФРГ конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. По информации издания, 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере Германии.
В Евросоюзе также объявили о заморозке активов российских предпринимателей, политиков, журналистов, а также деятелей культуры. Американский президент Джо Байден в свою очередь заявил, что Министерство юстиции США создаст специальную группу для расследования деятельности российских олигархов. Он добавил, что Соединённые Штаты на примере европейских партнёров предпримут все усилия для конфискации имущества россиян, нажитого неправедным путём. Президент уточнил, что речь идёт о «яхтах, роскошных квартирах и частных самолётах».