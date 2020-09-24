Во Франции выявили рекордное число новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/40af04ce-fe9d-11ea-83a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французское агентство здравоохранения сообщило о распространении коронавируса в стране. Число новых случаев COVID-19 достигло рекорда.

За прошедшие сутки в стране заражение выявили у 16 096 человек, 52 человека погибли, говорится на сайте ведомства. Всего за время пандемии подтвердилось 497 237 случаев, жертвами стали 31 511 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус нового типа распространился по миру за несколько недель до объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии. Об этом говорится в исследовании американской аналитической корпорации RAND, эксперты которой попытались оценить, какую роль в коронакризисе сыграли коммерческие авиарейсы. Было подтверждено, что организация, которую так яростно критикует администрация президента Дональда Трампа, серьёзно опоздала с официальным заявлением о «вирусном» коллапсе.