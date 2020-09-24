Во Франции выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Французское агентство здравоохранения сообщило о распространении коронавируса в стране. Число новых случаев COVID-19 достигло рекорда.
За прошедшие сутки в стране заражение выявили у 16 096 человек, 52 человека погибли,
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус нового типа распространился по миру за несколько недель до объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии. Об этом говорится в исследовании американской аналитической корпорации RAND, эксперты которой попытались оценить, какую роль в коронакризисе сыграли коммерческие авиарейсы. Было подтверждено, что организация, которую так яростно критикует администрация президента Дональда Трампа, серьёзно опоздала с официальным заявлением о «вирусном» коллапсе.
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