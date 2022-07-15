Во Франции во время салюта погибли семилетний мальчик и его сестра

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

На западе Франции в ходе праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии погибли семилетний ребенок и его 24-летняя сестра, сообщает газета Ouest-France. Все случилось в коммуне Шоле поздно вечером. Произошел сбой с «зарядами фейерверка», что привело к человеческим жертвам.

Известно, что еще член этой семьи оказался ранен. Его доставили в больницу, состояние пациента оценивают как тяжелое.

Прокуратура начала расследование инцидента. В ведомстве обратились к другим жителям коммуны, которые могли снимать происходящее на телефоны — любые кадры с места событий могут помочь установить причины случившегося.

Ранее в Одессе полиция задержала мужчину, запускавшего фейерверки около управления СБУ. Житель города делал это, чтобы поздравить сына своей подруги с днем рождения, пояснила представитель патрульной полиции города Алла Марченко.