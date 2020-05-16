Во Франции считают, что вакцина от COVID-19 появится через полтора года

https://static.news.ru/photo/365f8eee-9755-11ea-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Global Look Press

Министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль полагает, что вакцина от коронавируса будет разработана примерно через 18 месяцев.

Об этом она сказала в эфире радиостанции Europe 1. По её словам, считать, что препарат для вакцинирования появится раньше, сейчас «неразумно». Видаль подчеркнула, что об этом говорят сотрудники лабораторий и учёные, занимающиеся созданием вакцины, передаёт ТАСС.

Быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев, было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность ещё ускориться, — сказала министр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны рассматривают возможность прививать население от COVID-19 на безвозмездной основе.