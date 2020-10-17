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Во Франции пройдёт национальная церемония прощания с убитым учителем

12:41, 17 октября 2020
Фото: EPA/ТАСС

Французские власти организуют национальную церемонию прощания с убитым учителем истории.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве. Точная дата пока неизвестна, церемония должна пройти в ближайшее время. Власти обсуждают этот вопрос с семьёй убитого.

В пятницу, 16 октября, злоумышленник напал на учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову. Затем он опубликовал её снимок на своей странице в Facebook. Позже убийцу застрелила полиция в соседней коммуне Эраньи.

5 октября погибший на одном из уроков рассказывал ученикам о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По предварительным данным, это и стало мотивом к совершению преступления.

В СМИ появилась информация, что убийцей был один из учеников. Якобы это 18-летний Абдулак Анзоров, который родился в Москве и имеет чеченское происхождение. Нет официального подтверждения этой информации. Посольство РФ запросило информацию о личности преступника у французской стороны.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев убеждён, что нападавший не может быть выходцем из Чечни, «что бы ни было указано в его документах».

NEWS.ru писал, что полиция задержала по делу об убийстве девять человек. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошла террористическая атака.

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