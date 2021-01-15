Во Франции объявлен повышенный уровень метеотревоги из-за снегопада

https://static.news.ru/photo/56a78274-57e4-11eb-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в северной и центральной частях Франции из-за надвигающихся снегопадов. Это высокий, предпоследний уровень угрозы.

В общей сложности оранжевый уровень введён в 32 департаментах страны.

Утром 16 января на большей части территории страны установилась крайне низкая температура. Снег выпал в Верхней Нормандии и на западе столичного региона Иль-де-Франс, передаёт ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

Там отметили, что снежный покров в различных областях может достигнуть 15 сантиметров. Кроме того, во второй половине дня снегопад может смениться ледяным дождём.

Ранее NEWS.ru писал, что коммунальщикам Москвы после трёхдневного снегопада, который начался 14 января, предстоит убрать больше 20 сантиметров снега. При этом температура воздуха в столице может опуститься до отметки минус 25 градусов. Кроме того, в связи с похолоданием все тепловые магистрали переведены на особый режим работы. Температуру в системе отопления решено поднять до максимума.