Во Франции начали отключать отопление из-за высоких цен на газ France TV: рост тарифов на газ заставляет французов отключать жилища от отопления

Фото: Социальные сети

Жилищные товарищества во Франции начали поднимать вопрос об отказе от централизованного отопления домов. Причиной стали высокие тарифы на газ. Об этом сообщает France TV.

По данным телеканала, в Ницце собственники одного из товариществ обратились к жителям с предложением обсудить тему отопления дома нынешней зимой в связи с новыми ценами на газ, которые были выставлены поставщиком. Понимая, что не смогут расплатиться, многие жильцы отказались от закупки топлива по обновленному тарифу.

Размер нашего взноса — 7 669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит, — рассказал один из собственников.

Управляющий домов уточнил, что стоимость годового тарифа на газ увеличилась до более чем одного миллиона евро с прежних 684 тысяч евро.

Жители полагают, что спастись от разорения они могут только при отключении дома от центрального отопления. Чтобы при этом не замерзнуть, люди намерены приобрести электрические обогреватели.

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