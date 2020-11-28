Во Франции на акции протеста вышли более 130 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/be895e00-31ae-11eb-96d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

На акции в поддержку свободы информации по всей Франции вышли более 130 тысяч человек.

В стране прошли около 70 манифестаций. Мирные акции протеста в Париже переросли в масштабные беспорядки. Во французской столице в акции протеста участвуют более 45 тысяч человек. Люди громят витрины магазинов, разбивают и поджигают машины. Сообщается, что полиция оттесняет демонстрантов в узкие переулки, применяет водомёты и слезоточивый газ. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Глава МВД Жеральд Дарманен осудил применение насилия в отношении полицейских. В настоящее время известно, что пострадали 37 силовиков. Были задержаны 46 человек.

Люди выступают против принятия закона «О глобальной безопасности». Основную критику вызвала статья 24, которая запрещает фотографировать и вести видеосъёмку стражей порядка. За распространение изображений лица или другого элемента идентификации полицейского «с целью нанести ему вред физического или психического характера» предусматривается наказание в виде штрафа в размере €45 тысяч или лишения свободы на один год. Журналисты высказались против данной меры, поскольку это не позволит снимать работающих полицейских. Рассмотрение законопроекта началось в нижней палате парламента 18 ноября.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в разных странах и регионах могут возникнуть народные волнения. Так считает колумнист издания Bloomberg Андреас Клют, который провёл исторические параллели с болезнями и эпидемиями разных эпох.