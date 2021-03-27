Во Франции из-за нехватки мест врачи готовятся сортировать пациентов

Во Франции на фоне пандемии коронавируса сложилась критическая ситуация с койками для пациентов в больницах. Об этом в открытом письме сообщили главы отделений реанимации.
По их словам, в стране стремительно растёт число заразившихся.
Авторами обращения,
Похожая ситуация наблюдалась в Италии во время первой волны пандемии. Работники реанимаций были вынуждены, как в условиях военного времени, в первую очередь оказывать помощь тем пациентам, шансы на спасение которых считали более высокими.
Если похожая ситуация произойдёт во Франции, это коснётся как пациентов с инфекцией, так и всех остальных.
При этом за всё время пандемии во Франции количество коек увеличено не было, поэтому новых пациентов размещать практически негде.
Ранее, как писал NEWS.ru, коллапс здравоохранения из-за пандемии коронавируса предрекли Бразилии.