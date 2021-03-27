Во Франции из-за нехватки мест врачи готовятся сортировать пациентов

https://static.news.ru/photo/06228abc-8fe6-11eb-9d47-96000091f725_660.jpg Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции на фоне пандемии коронавируса сложилась критическая ситуация с койками для пациентов в больницах. Об этом в открытом письме сообщили главы отделений реанимации.

По их словам, в стране стремительно растёт число заразившихся.

Авторами обращения, опубликованного в Le Journal du Dimanche, стали около 40 медиков. В ближайшие две недели, предупредили они, из-за нехватки мест ситуация со спасением больных может стать патовой. По сути, врачам придётся начать триаж пациентов — выбирать, кому помогать, а кого оставить умирать.

Похожая ситуация наблюдалась в Италии во время первой волны пандемии. Работники реанимаций были вынуждены, как в условиях военного времени, в первую очередь оказывать помощь тем пациентам, шансы на спасение которых считали более высокими.

Если похожая ситуация произойдёт во Франции, это коснётся как пациентов с инфекцией, так и всех остальных.

При этом за всё время пандемии во Франции количество коек увеличено не было, поэтому новых пациентов размещать практически негде.

Ранее, как писал NEWS.ru, коллапс здравоохранения из-за пандемии коронавируса предрекли Бразилии.