Бразилии предрекли коллапс здравоохранения из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/f7539e54-8fcc-11eb-9930-96000091f725_660.jpg Фото: Andre Lucas/dpa/Global Look Press

Бразильские медики 25 марта впервые зарегистрировали 100 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, 28 марта — 85 948. По словам профессора Дьюкского университета (США) Мигеля Николелиса, консультировавшего руководителей регионов республики, к июлю 2021-го число жертв недуга в стране превысит 500 тысяч, а к концу года Бразилия опередит по этому показателю Соединённые Штаты Америки.

Средняя еженедельная смертность от COVID-19 в Бразилии раньше не превышала 2400 человек, но аналитики прогнозируют увеличение показателей до трёх тысяч или даже четырёх тысяч, пишет портал Associated Press.

Мы перешли рубеж, который казался невозможным для страны с устоявшейся системой общественного здравоохранения, историей эффективного проведения вакцинаций и работниками медицинской сферы. Следующий этап — это полный коллапс системы здравоохранения, — рассказал Николелис.

Издание обратило внимание, что отделения интенсивной терапии в Бразилии полностью заполнены или близки к этому, но пациенты продолжают поступать. В крупнейшем в Латинской Америке больничном комплексе в Сан-Паулу нет запасов кислорода, а седативные препараты, используемые во время интубации, скоро иссякнут.

Кроме того, регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии приостановлена на неопределённый срок. Соответствующее решение принял государственный регулятор — Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Ранее NEWS.ru писал, что немецким властям следует уже сейчас начинать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» — так считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Он отметил, что для применения препарата нужна его сертификация в Европейском союзе.