В Германии призвали начать договариваться о покупке «Спутника V»

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Немецким властям следует уже сейчас начинать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V», считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Он отметил, что для применения препарата нужна его сертификация в Европейском союзе.

Он отметил, что выступает за «Спутник V» не из-за его российского происхождения, а из-за необходимости для Германии получить все возможные вакцины.

Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры, — сказал он в интервью газете Die Welt.

Он подчеркнул, что европейский регулятор должен проверить препарат в соответствии со всеми правилами. При этом отдельной национальной проверки в Германии не требуется.

Но рамочный договор можно было бы уже давно заключить. Нужно, чтобы это вскоре произошло, — сказал он.

Ранее представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA Вольф-Дитер Людвиг рассказал, что «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть — восемь недель.

Кроме того, глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери заявил, что агентство планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае, писал NEWS.ru.