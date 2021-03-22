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Европа

ЕМА направит в РФ инспекцию для проверки вакцины «Спутник V»

11:57, 22 марта 2021 253
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует направить в Россию экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

В апреле мы проведём инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины, — пояснил он итальянскому телеканалу Rai3.

Кавалери добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае.

Как ранее писал NEWS.ru, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. Он пояснил, что в настоящее время в рамках сообщества одобрены четыре препарата и их достаточно для вакцинации населения.

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