ЕМА направит в РФ инспекцию для проверки вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a024e8ce-8aed-11eb-848c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) планирует направить в Россию экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

В апреле мы проведём инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины, — пояснил он итальянскому телеканалу Rai3.

Кавалери добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае.

Как ранее писал NEWS.ru, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине. Он пояснил, что в настоящее время в рамках сообщества одобрены четыре препарата и их достаточно для вакцинации населения.