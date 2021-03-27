В Бразилии приостановили рассмотрение заявки на регистрацию «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/1a8a7d62-8f8b-11eb-b426-96000091f725_660.jpg Фото: Roberto Casimiro via imago-images.de/Global Look press

Регистрация российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии приостановлена на неопределённый срок. Соответствующее решение принял государственный регулятор — Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Из-за отсутствия ряда документов, важных для анализа, согласно законодательству, приостановлена регистрация до тех пор, пока компания не представит всю информацию, — говорится в сообщении на сайте Anvisa.

Речь идёт об одной из ведущих бразильских фармацевтических компаний União Química. Ещё в январе она начала производство «Спутника V». При этом регистрация препарата приостанавливалась уже несколько раз. В компании допускает, что регулятор намеренно затягивает процедуру в интересах производителей других вакцин.

В середине марта Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на закупку «Спутника V», рассказал первый замминистра здравоохранения страны Элсио Франко. Он отметил, что после подписания соглашения требуется скорейшее разрешение на использование препарата в чрезвычайной ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что немецким властям следует уже сейчас начинать диалог с Россией о закупке вакцины от коронавируса «Спутник V» — так считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Он отметил, что для применения препарата нужна его сертификация в Европейском союзе.