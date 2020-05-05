Во Франции из-за коронавируса за сутки умерли 330 человек

https://static.news.ru/photo/f35c5534-8f00-11ea-be70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число жертв коронавирусной инфекции во Франции за сутки увеличилось на 330, перешагнув отметку в 25,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Генеральной дирекции здравоохранения страны.

С начала эпидемии с коронавирусом был госпитализирован 94 191 человек. Мы оплакиваем 25 531 смерть, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

По информации дирекции, в больницах умерли 16 060 человек, а 9471 — в социальных и медико-социальных учреждениях.

В данное время в клиниках Франции остаются 24 775 пациентов, за сутки госпитализированы 987 человек. В отделениях реанимации находятся 3430 пациентов в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения считает возможным, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.