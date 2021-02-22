Внучатый племянник королевы Великобритании осуждён за попытку изнасилования

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Внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон получил 10 месяцев тюрьмы. Он осуждён за попытку изнасилования.

Как передаёт Sky News, инцидент произошёл в феврале 2020 года в его замке в Шотландии. Боуз-Лайон ночью пришёл в комнату, где спала его гостья, и попытался сорвать с неё одежду, несмотря на её сопротивление. Женщина, однако, смогла выставить его из комнаты и сообщила о случившемся друзьям, которые также находились в здании.

Началось разбирательство, в ходе которого Боуз-Лайон не стал отрицать свою вину. Он сказал, что не ожидал от себя такого поведения, и объяснил случившееся тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В течение всего последнего года я обращался и получал профессиональную помощь, также я согласился признать вину так быстро, как только возможно. Я приношу извинения, прежде всего, этой женщине, но также я хотел бы извиниться перед семьёй, друзьями и коллегами за огорчение, которое я им принёс, — заявил аристократ.

Как ранее писал NEWS.ru, британский принц Уильям заявил, что состояние его госпитализированного деда, 99-летнего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, нормальное. О госпитализации супруга королевы стало известно 17 февраля. Британские СМИ сообщали, что принц Филипп пребывает в бодром расположении духа, а его нахождение в больнице не связано с коронавирусом. Ожидается, что он пробудет в медучреждении ещё неделю, пройдёт обследование и отдохнёт. 20 февраля принц Уильям навещал своего деда.