Власти Запорожья: Украина тратит дефицитные боеприпасы на поджоги посевов Военно-гражданская администрация: Украина тратит дефицитные боеприпасы на уничтожение посевов в Запорожской области

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Украинская сторона проводит целенаправленное уничтожение посевов сельскохозяйственных культур в Запорожской области, когда обстреливает поля с последующим возгоранием, рассказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ готовы тратить на это дефицитные боеприпасы.

В условиях нехватки боеприпасов, что мы и видим, и по перехватам слышим в разговорах между боевиками Зеленского, и по снижению интенсивности на многих линиях боевого соприкосновения, тем не менее, они тратят драгоценные для себя боеприпасы на уничтожение полей с зерном, с урожаем, — сказал Рогов.

Он отметил, что поля горят достаточно сильно и попадают под обстрелы регулярно. ВСУ стреляют зажигательными смесями с вертолетов, просто совершают физические поджоги. По мнению Рогова, приказ проводить такую деятельность был отдан в Киеве.

Ранее начальник центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил о том, что украинские военные устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах страны. Согласно утверждению Мизинцева, подобное происходит в нескольких регионах Украины, военные используют для поджогов вертолеты и артиллерию.