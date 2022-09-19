Власти в Николаеве начали поиск горожан с родственниками в России Власти в Николаеве начали проверку телефонов граждан в попытке найти родственников в России

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В украинском Николаеве представители властей начали останавливать на улицах горожан и проверять их мобильные телефоны и другую технику. Процедура проводится с целью обнаружения возможных связей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местного подполья. По словам подпольщиков, ранее подобного не происходило.

На улице Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — родственники, не родственники, — рассказал собеседник агентства.

Он призвал земляков следовать правилам безопасности и не давать поводов для задержания.

Подпольщики также сообщили агентству, что глава Николаевской областной администрации Виталий Ким покинул город. Предположительно, он направился в Одессу. Для поиска руководителя подпольщики выпустили специальные листовки.

По данным американского издания New York Times, вооруженные силы Украины находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии и несут большие потери. В публикации сказано, что ВС РФ демонстрируют успехи на поле боя и стремительно выбивают ВСУ с занятых позиций.