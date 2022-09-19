В Николаеве сообщили об отъезде главы региона Кима РИА Новости: в Николаевской области сообщили о «бегстве» главы региона Виталия Кима

Фото: mykolaivskaODA/t.me

Виталий Ким

РИА Новости со ссылкой на «подпольщиков» сообщило об отъезде главы подконтрольной властям Украины Николаевской областной администрации Виталия Кима. По имеющимся данным, он направился в Одессу. Источники агентства рассказали, что для поиска руководителя региона изготовили специальные листовки.

По нашей информации, Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу. <...> И также мы не знаем, где он находится, то мы подготовили вот такие листовки и в ближайшее время мы будем развешивать их по всему городу, — рассказали в Николаеве.

«Подпольщики» передали РИА Новости видео, на котором продемонстрировали листовку с фотографией Кима и надпись «Разыскивается» на английском языке.

Последняя публикация в Telegram-канале Виталия Кима датирована 11 сентября.

18 сентября представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что в районе города Николаева высокоточными ударами были поражены военная техника и личный состав 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. За сутки потери ВСУ на данном направлении составили более 180 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и 10 автомобилей

Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил значение боев на николаевско-криворожском направлении тем, что украинские военные пытаются «прощупать» оборону российских военнослужащих. Он добавил, что ВСУ провалили наступление на Херсонскую область, поэтому им необходимо найти слабое место по всей линии фронта, чтобы направить туда оставшиеся силы. Эксперт уточнил, что опасность в этом регионе сохраняется из-за поставленной Западом техники, но отметил, что ВС РФ успешно отражают все атаки.