Военный эксперт объяснил значение боев на Николаевском направлении Военный эксперт Болтенков объяснил значение боев на Николаевском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил значение боев на николаевско-криворожском направлении тем, что украинские военные пытаются «прощупать» оборону российских военнослужащих. Он добавил, что ВСУ провалили наступление на Херсонскую область, поэтому им необходимо найти слабое место по всей линии фронта, чтобы направить туда оставшиеся силы. Эксперт уточнил, что опасность в этом регионе сохраняется из-за поставленной Западом технике, но отметил, что ВС РФ успешно отражают все атаки, пишут «Известия».

Они прощупывают нашу оборону и пытаются найти в ней слабые места. Прибывшие в Николаевскую область украинские стратегические резервы на полученной с Запада технике еще не до конца истощены, что позволяет им продолжать атаки, хотя они и дорого им обходятся, — рассказал Болтенков.

Он указал на попытки ВСУ выйти на расстояние поражения артиллерией переправ у Новой Каховки в направлении Берислава.

Вооруженные силы Украины находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии и несут большие потери, написало ранее издание The New York Times со ссылкой на слова украинского солдата. Военный добавил, что ВСУ уступают территорию Вооруженным силам России (ВС РФ). Собеседник издания заявил, что российские военные постоянно штурмуют их позиции. В публикации сказано, что ВС РФ демонстрируют успехи на поле боя и стремительно выбивают ВСУ с позиций.