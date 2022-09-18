NYT: ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии и несут большие потери, пишет The New York Times со ссылкой на слова украинского солдата. Военный добавил, что ВСУ уступают территорию Вооруженным силам России (ВС РФ). Собеседник издания заявил, что российские военные постоянно штурмуют их позиции.

Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день, — рассказал солдат ВСУ.

В публикации сказано, что ВС РФ демонстрируют успехи на поле боя и стремительно выбивают ВСУ с позиций.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат». По словам Кадырова, был взят в плен украинский военный.

Глава Чечни добавил, что «этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное». В Минобороны России сообщили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП.