МО РФ: наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении провалилось

Фото: МО Украины

Подразделения ВСУ при поддержке тяжелой техники предприняли ряд попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. Все они закончились безуспешно, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что три ротных тактических группы 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад ВСУ при поддержке шести танков пытались наступать в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области.

Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены, — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе города Николаев высокоточными ударами были поражены военная техника и личный состав 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. За минувшие сутки потери ВСУ на данном направлении составили более 180 человек, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и 10 автомобилей.

Ранее один из бойцов добровольческого батальона «Таврида» рассказал, что украинская армия лишилась возможности наступать на Васильевском направлении в Запорожской области. По его словам, после ударов российской артиллерии подразделения ВСУ могут только обороняться.