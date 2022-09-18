Боец батальона «Таврида» заявил о невозможности наступления ВСУ в Запорожье РИА Новости: замкомандира батальона «Таврида» исключил возможность наступления ВСУ на Васильевском направлении в Запорожье

Фото: МО Украины

Украинская армия не может наступать на Васильевском направлении в Запорожской области после ударов российской артиллерии, рассказал РИА Новости замкомандира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным Андрей. По его словам, подразделения ВСУ могут только обороняться.

На случай нашего прорыва они становятся в оборону. Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас батальон перешел от наблюдения за противником к его уничтожению по всем известным координатам. Боец поблагодарил российских артиллеристов, отметив, что «их снаряды приближают победу».

Ранее военный аналитик Алексей Анпилогов заявил, что наступление ВСУ выдохлось по разным направлениям. По его словам, Киев бросил в бой все накопленные за последние месяцы резервы, а теперь вынужден восстанавливать силы и восполнять потери личного состава и техники. Поставленных целей ВСУ не достигли.