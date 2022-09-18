«Выдохлось»: военный аналитик Анпилогов о наступлении ВСУ Военный аналитик Анпилогов: наступление ВСУ «выдохлось» по разным направлениям

Фото: МО Украины / социальные сети

Военный аналитик Алексей Анпилогов рассказал «Украине.ру», что наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) выдохлось по разным направлениям. Эксперт пояснил, что все резервы, которые Киев накопил за последние несколько месяцев, были брошены в бой. Теперь, по словам Анпилогова, украинские военные вынуждены восстанавливать силы и восполнять потери личного состава и техники.

Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки, — рассказал Анпилогов.

Он заявил, что украинские силы утратили наступательный потенциал из-за огня российской артиллерии.

Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.

Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.