Военный аналитик Алексей Анпилогов рассказал «Украине.ру», что наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) выдохлось по разным направлениям. Эксперт пояснил, что все резервы, которые Киев накопил за последние несколько месяцев, были брошены в бой. Теперь, по словам Анпилогова, украинские военные вынуждены восстанавливать силы и восполнять потери личного состава и техники.
Наступление в Харьковской области оказалось отнюдь не таким радужным, потому что российская армия заранее вышла организованно, поэтому ВСУ не добились ни окружения, ни разгрома российской группировки, — рассказал Анпилогов.
Он заявил, что украинские силы утратили наступательный потенциал из-за огня российской артиллерии.
Постпред Украины при Совете Европы Борис Тарасюк ранее заявил, что ряд иностранных государств не решается полноценно поддержать Киев, так как сомневается в его способности выстоять против России. Дипломат отметил, что отдельные партнеры не желают активно включаться в конфликт.
Тарасюк назвал цинизмом такую позицию со стороны нескольких западных стран. Он при этом похвалил Вашингтон за постоянную поддержку Киева в ходе конфликта. Тарасюк добавил, что Украина нуждается в более совершенном оружии.