Власти Стамбула запретили публичные мероприятия на месте теракта

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проспект Истикляль, Стамбул

Власти Стамбула запретили проведение публичных, культурных, коммерческих и иных мероприятий, шествий, а также выступления уличных музыкантов на пешеходной улице Истикляль, где 13 ноября произошел теракт. Как указано на сайте губернаторства города, это решение призвано обеспечить безопасность в популярном месте.

Распоряжение подписал губернатор Стамбула Али Ерликая в рамках мер, направленных на обеспечение на улице Истикляль безопасности, спокойствия, поддержания общественного порядка, — сказано в сообщении.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.