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Россия может иметь отношение к спору между Варшавой и Евросоюзом относительно судебной реформы. Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он пояснил, что разделяет мнение оппозиции о намерении российского лидера Владимира Путина разрушить имидж Польши на Западе. Щерский призвал спикера сената Томаша Гродского отказаться от визита в Брюссель, поскольку эта поездка будет способствовать реализации планов Москвы, сообщает Польское радио.

Он подчеркнул, что выражает «чёткое ожидание» со стороны президента Польши Анджея Дуды.

Польские власти проводят масштабную реформу законодательства, регулирующего работу судебной системы страны. В ЕС критикуют нововведения, усматривая в них желание правящей партии подчинить себе суды и ограничить их независимость.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский суд юстиции принял постановление, обязывающее польские власти приостановить действие новых законов. Оно было принято по иску Еврокомиссии против снижения возраста выхода на пенсию судей ВС Польши.