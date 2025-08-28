Власти Польши раскрыли, на что готовы пойти ради рекордных военных расходов

Польша готова увеличить дефицит в бюджете ради рекордных военных расходов, заявил премьер страны Дональд Туск. По его словам, которые приводит ТАСС, страна планирует потратить 200 млрд злотых (более 4,3 трлн рублей) на создание современной армии.

Мы не сможем защищать польскую границу с низким дефицитом. Мы будем защищать ее с помощью современной армии, на которую потратим 200 млрд злотых, — сказал Туск.

Ранее стало известно, что правительство Польши завершило работу над «Справочником по безопасности» — руководством к действию в случае чрезвычайных ситуаций или войны. Презентация брошюры состоялась с участием министра обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра внутренних дел Марчина Кервиньского.

Как сообщил Кервиньский, бумажные экземпляры пособия будут разосланы почтой всем гражданам страны в конце 2025 — начале 2026 года. Электронная версия документа уже опубликована на специализированном портале, а вскоре будет также доступна и на платформе государственных услуг.

Инициатива по созданию подобного справочника была анонсирована польскими властями еще в декабре 2024 года. При этом в Варшаве отметили, что ориентировались на опыт Швеции и Финляндии.