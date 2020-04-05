Власти Норвегии намерены направить в Италию медиков для борьбы с пандемией

https://static.news.ru/photo/52adebfa-777e-11ea-86c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство здравоохранения Норвегии приняло решение отправить в Италию 19 врачей и медсестёр. Они помогут итальянцам в борьбе с пандемией коронавируса.

Норвежские власти откликнулись на просьбу о поддержке Италии в ситуации с борьбой с коронавирусом. Сейчас 19 врачей и медсестер отправятся в Ломбардию, где больше 8 тысяч человек скончались от этого заболевания, — заявили медики.

Такое решение было принято в ответ на просьбу со стороны Италии. В Минздраве также отметили, что именно так выглядит европейская солидарность на практике.

NEWS.ru ранее писал, что власти Сербии показали видеоролик с работой российских военных специалистов. Последние прибыли в страну для борьбы с коронавирусом.