Статус русского языка в Молдавии может измениться

https://static.news.ru/photo/8d9dfdfe-3588-11eb-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламент Молдавии во время заседания 3 декабря 2020 года утвердил в первом чтении закон о функционировании языков в стране. Документ гарантирует нацменьшинствам право на использование их родного языка, заявил вице-спикер Влад Батрынча.

Конституционный суд республики 4 июня 2018-го признал устаревшим закон о функционировании языков, утверждённый ещё во времена Советского Союза. Постановление гласило, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

Большинством голосов парламент утвердил в первом чтении законопроект о функционировании языков в Молдавии, — добавил Батрынча.

Проект закона подразумевает соблюдение права жителей страны изучать и использовать родной язык, также он будет способствовать развитию национальных культур. Если документ утвердят в финальном чтении, то русский в Молдавии вернёт статус языка межнационального общения. Более того, госорганы обяжут предоставлять людям информацию и на русском языке, пишет РИА Новости.

Кроме того, парламент Молдавии проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства. Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. 3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения. Утверждению законопроекта попыталась помешать Партия действия и солидарности, возглавляемая избранным президентом Майей Санду.

Республиканский стадион возвели в 1951 году. Он вмещал 22 тысячи зрителей, а футбольный газон арены считался одним из лучших в Советском Союзе. На стадионе играл кишинёвский клуб «Нистру» и проводились матчи сборной СССР. В 1990-е годы сооружение пришло в негодность. В 2007 году стадион начали сносить. Планировалось, что на его месте построят новую арену, однако на это не нашлось средств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Служба информации и безопасности Молдавии будет переведена в парламентское подчинение. До настоящего времени спецслужбу контролировал президент страны. Соответствующий законопроект прошёл сразу два чтения на заседании парламента в четверг, 3 декабря. Вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча, подводя итоги рассмотрения, сообщил, что проект закона одобрен 51 голосом в первом и втором, финальном чтении.