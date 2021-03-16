Власти Литвы приостановят вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8e7d2cf6-868a-11eb-8afc-96000091f725_660.jpg Фото: Valeria Ferraro/Global Look Press

Власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Арунас Дулкис.

Министр сообщил, что получил рекомендацию от Государственного агентства по контролю за лекарственными средствами (VVKT) о том, что следует приостановить процесс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не предоставит окончательные выводы о безопасности вакцины, — сообщает Sputnik Литва.

Ранее официальный представитель ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) Маргарет Харрис заявила, что вакцина AstraZeneca проверяется на безопасность. В британо-шведской фармкомпании AstraZeneca прокомментировали приостановку использования вакцины от коронавируса в ряде стран. Там отметили, что связь между применением препарата и повышенным риском образования тромбов у пациентов не выявлена.

Как сообщал NEWS.ru, глава украинского Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что Москва может быть причастна к массовой информационной кампании против вакцины AstraZeneca. По мнению украинского министра, российские власти могли пойти на это, чтобы расчистить рынок для своего «Спутника V».