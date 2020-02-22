https://static.news.ru/photo/65739a2c-55ce-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/GlobalLookPress

Правительство Италии сообщило о том, что 18 заражённых новым типом коронавируса находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Всего число заражённых достигло 79 человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Случаи [заражения] подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (около Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте, — привели слова главы Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли в агентстве.

Он добавил, что из 79 человек — 51 госпитализированы, 18 находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в домашней изоляции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число заражённых новым типом коронавируса в Италии превысило 50 человек. Двое инфицированных умерли. Первым стал 78-летний мужчина, а второй жертвой коронавируса в Италии стала женщина.