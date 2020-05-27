Власти Греции подтвердили планы принимать иностранных туристов с июля

https://static.news.ru/photo/b17e174c-a03a-11ea-abcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL /Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Греческое правительство рассчитывает, что страна откроет двери туристам с 1 июля. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Ожидаю, что мы сможем приветствовать туризм и туристов в Греции с 1 июля, основываясь на тенденциях, которые мы определим относительно того, какие страны «откроются» первыми, — сказал Мицотакис.

По его словам, власти с оптимизмом смотрят на возможность сохранить туризм, не рискуя при этом новыми вспышками COVID-19. Нынешний подход властей он назвал большим успехом.

Рад, что мы использовали этот кризис, чтобы изменить имидж страны. Для многих это было, вероятно, неожиданным... Всего 173 человека погибли в Греции от эпидемии COVID-19. В последние пару недель у нас (регистрируется) лишь небольшое количество новых случаев каждый день, мы успешно уничтожили передачу вируса в популяции, и у нас менее 20 человек в реанимации, — цитирует Мицотакиса РИА Новости.

Этот успех, продолжил глава греческого правительства, ежегодный карнавал в третьем по величине городе Греции Патры отменили еще до того, как в стране зарегистрировали хотя бы один случай коронавируса. Совсем другое развитие ситуации, отметил Мицотакис, было бы, в случае промедления с карантином на одну-две недели.

Как писал NEWS.ru, Греция разрешит въезд туристам из Германии и Израиля с середины июня.