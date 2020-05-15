Власти Франции откроют площадь перед собором Парижской Богоматери

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Министерство окружающей среды и энергетики Греции запустило программу, согласно которой страна откажется от девяти видов изделий из пластмассы, среди них — пищевые контейнеры и стаканы из пенополистирола, ватные палочки, одноразовые столовые приборы, посуда, трубочки для напитков.

Министр Костис Хадзидакис запустил кампанию «Греция без пластика одноразового использования». Он вместе с волонтёрами приехал на пляж Схиниа в восточной Аттике, чтобы собрать мусор. Греческое правительство планирует стимулировать утилизацию пластиковых...