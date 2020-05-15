Власти Франции откроют площадь перед собором Парижской Богоматери

Мэрия Парижа сообщила о планах открыть доступ к площади около собора Парижской Богоматери. Она была закрыта после пожара.
После пожара в соборе в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года на площади перед собором было выявлено загрязнение свинцом, что привело к её немедленному закрытию, — цитирует сообщение ТАСС.
В мэрии также подчеркнули, что проведённые несколько раз работы по очистке позволили существенно снизить концентрацию свинца.
На сегодняшний день Региональное агентство по здравоохранению (ARS) считает, что санитарные условия позволяют открыть площадь для публики. В соответствии с рекомендациями ARS городская администрация будет проводить регулярную чистку площади, а также продолжит делать соответствующие анализы, — добавили в организации.
NEWS.ru писал ранее, что колокол собора Парижской Богоматери прозвонил в первую годовщину пожара.