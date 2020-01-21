https://static.news.ru/photo/15213f2e-3c20-11ea-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Великобритании террористов лишат права на условно-досрочное освобождение, а минимальное наказание за серьёзные преступления составит 14 лет лишения свободы. Правительство страны в ближайшее время представит серию мер, призванных усилить ответ терроризму.

Бессмысленная террористическая атака в центре Лондона в ноябре натолкнула нас на некоторые серьёзные истины о том, как мы ведём себя с террористами, — сказано в заявлении министра внутренних дел Прити Патель.

NEWS.ru писал, что 29 ноября 2019 года в Лондоне 28-летний Усман Хан начал наносить пешеходам ножевые ранения. В результате погибли 25-летний Джек Меррит и 23-летняя Саския Джонс, ещё три человека были ранены. Нападавшего ликвидировала полиция.

В 2012 году Хан был приговорён к минимум восьми годам лишения свободы, перед его освобождением из тюрьмы комиссия по УДО должна была определить степень опасности мужчины для публики. Из тюрьмы он вышел в декабре 2018 года, никаких консультаций касательно него не проводилось.