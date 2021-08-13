Вице-спикер сената Польши сообщил, что его не пустили в РФ

Польский сенатор Богдан Борусевич заявил, что его не впускают в Россию, где он собирался посетить похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Об этом сообщает Interia.

Политик пояснил , что когда он обратился в польское посольство, то узнал, что для «Борусевича въезд в Россию закрыт» с 2015 года.

Признаюсь, я очень удивлён, — отметил вице-спикер сената Польши.

В российском МИД заявление Борусевича ещё не комментировали.

Ранее стало известно, что диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни. Он был одним из авторов статьи о правах и свободах Конституции России.