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Вице-спикер сената Польши сообщил, что его не пустили в РФ

23:03, 13 августа 2021
Вице-спикер сената Польши сообщил, что его не пустили в РФ Богдан Борусевич Фото: Wojciech Olkuśnik/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press
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Польский сенатор Богдан Борусевич заявил, что его не впускают в Россию, где он собирался посетить похороны правозащитника Сергея Ковалёва. Об этом сообщает Interia.

Политик пояснил, что когда он обратился в польское посольство, то узнал, что для «Борусевича въезд в Россию закрыт» с 2015 года.

Признаюсь, я очень удивлён, — отметил вице-спикер сената Польши.

В российском МИД заявление Борусевича ещё не комментировали.

Ранее стало известно, что диссидент, правозащитник и первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалёв скончался на 92-м году жизни. Он был одним из авторов статьи о правах и свободах Конституции России.

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